КОД. Фото: Дзеркало тижня

https://racurs.ua/ua/n155914-kyyivska-okrujna-yak-pylyatymut-3-milyardy-naydorojchogo-budivnyctva-ukrayiny.html

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Київська окружна дорога (КОД) може обійтися державі в шалену суму, оскільки будувати дорогу в Україні в обхід Prozzoro планує відома американська компанія, яка вже встигла втрапити в декілька скандалів.

До цього Bechtel Corporation вже побудувала в Румунії «трансільванську магістраль», яку називають найдорожчою дорогою у світі. Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Так, компанія, яка збирається розбудовувати КОД, у 2004 році підписала угоду на будівництво 415 км дороги вартістю 2,2 млрд євро. Уже після підписання контракту вартість робіт зросла до 10 млрд євро, після чого уряд Румунії відмовився від її послуг. Bechtel Corporation збудувала лише 54 км дороги за 1,25 млрд євро.

Також американська компанія звинувачувалася прокуратурою США в шахрайстві — Bechtel разом із компанією AECOM працювали над будівництвом заводу з переробки ядерного палива в США. За даними слідства, компанії протягом 10 років завищували вартість робіт. Вechtel і AECOM не припинили «роздувати» рахунки навіть після того, як почалося слідство в цій справі.

В межах того ж будівництва заводу для уряду США Bechtel була звинувачена в закупівлі та використанні неякісних матеріалів і лобіюванні пов’язаної компанії. За цією справою Bechtel Corporation у 2016 році погодилася компенсувати уряду США 67,5 млн дол. Окрім цього у 2014 році було засуджено одного з топ-менеджерів компанії за вимагання та отримання відкатів на суму 5,2 млн дол.

Вартість КОД, лише за попередніми оцінками, визначається на рівні 85 млрд грн. Це близько 17 млн євро за кілометр. А в підсумку ціна може бути вищою у два-три рази, й Україна може побити «рекорд» Румунії з найдорожчої дороги.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ухвалений Верховною Радою законопроект про публічні закупівлі дав можливість залучити до будівництва КОД міжнародні компанії. Завдяки новому закону на торгах підрядника визначатимуть не лише за ціновим критерієм, а й за умовами залучення фінансування.

Джерело: Дзеркало тижня