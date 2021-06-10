ВРП звільнила суддів, які дали Стерненку сім років у справі про 300 гривень. Фото: ФБ

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Судді у справі Стерненка, Альбіна Кадегроб та Вадим Прибілов, подали у відставку.

Їхні заяви про звільнення розглянула Вища рада правосуддя (ВРП) у четвер, 10 червня. Про це повідомляють на сайті ВРП.

Судді входили до складу колегії суддів апеляційного суду, яка розглядала справу активіста Сергія Стерненка, за якою йому присудили умовне покарання (один рік) за статтею про незаконне поводження зі зброєю.

Альбіна Кадегроб понад 20 років працювала у судовій системі. З 1999 до 2004 року вона працювала у Світловодському міському суді, з 2004 до 2012 року — в Апеляційному суді Кіровоградської області, а з 2012 року стала суддею Апеляційного суду Одеської області. У 2005-го постановою Верховної Ради її обрали суддею безстроково.

Вадим Прібилов почав суддівську практику у Савранському районі, де працював суддею з 2006 до 2008 року. Згодом його перевели до Березівського районного суду, а з 2011 року — до Апеляційного суду Одеської області. Як і його колеги, Прібилов був обраний на посаду безстроково.

Сам Стерненко заявив, що відставка цих суддів може бути спровокована величезним тиском на них із боку центральних органів влади.

Як відомо, 23 лютого 2021 року одеський суд засудив Сергія Стерненка та Руслана Демчука до семи років і трьох місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна у справі викрадення і катування людини.

Стерненко й Демчук навесні 2015 року на Одещині нібито напали на депутата Комінтернівської райради Одеси Сергія Щербича, аби той склав мандат. Також Стерненка визнали винним у незаконному зберіганні травматичного пістолета.

Нагадаємо, 31 травня Феміда оголосила остаточне рішення у справі проти Стерненка і Руслана Демчука за обвинуваченням у викраденні Сергія Щербіча з метою забрати у нього 300 грн.

Стерненко виправдали в одній зі справ — тій, що стосувалася 300 гривень, за які йому загрожували сім років в’язниці з конфіскацією майна. З активіста зняли головну частину обвинувачення — ч. 2 ст. 187 (напад з метою заволодіння чужим майном, пов’язане із застосуванням насильства) КК України.