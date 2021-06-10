Репер Баста знову в’їзний, бо в СБУ власні правила, вважають у Мінкульті

Репер Баста знову в’їзний, бо в СБУ власні правила, вважають у Мінкультіhttps://racurs.ua/ua/n155916-reper-basta-znovu-v-yiznyy-bo-v-sbu-vlasni-pravyla-vvajaut-v-minkulti.htmlРакурс
Репер Баса (громадянин РФ Василь Вакуленко) може офіційно в’їжджати на територію України, оскільки термін заборони на в’їзд завершився.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив про це в ефірі «24 каналу», коментуючи запланований на червень концерт Басти в Україні.
Ткаченко зазначив, що в’їзд цьому виконавцю Мінкульт раніше забороняв — за поданням СБУ.
СБУ керується власними нормативними документами, за якими воно забороняє в’їзд тим чи іншим людям на територію України, і не обов’язково тільки артистам, — наголосив Ткаченко.
За його словами, всі звертають увагу, коли мова у цьому питанні заходить про артистів, водночас повз увагу проходять випадки з іншими маловідомими людьми, навіть журналістами.
СБУ вирішило не пускати Моргенштерна (російський репер, внесений у квітні до переліку осіб, що загрожують національній безпеці України — ред.), слава Богу, але, очевидно, який термін сплив, і Баста може сюди заїхати, — додав Ткаченко.
Міністр додав, що «не зовсім добре» ставить до гастролей російських артистів в Україні.
Вважаю, що це, по-перше, заважає українським артистам розвиватися, а по-друге, велика їхня кількість, яка була раніше, точно не йшла на благо створення україномовного музичного продукту. Зараз їх стало суттєво менше.