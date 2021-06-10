Устінова. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/ua/n155917-nardep-pro-rozkol-u-golosi-rudyk-nasha-janna-d-ark-knyagynya-olga-i-tetcher.html

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Розкол у «Голосі» прокоментувала народний депутат Олександра Устінова. Вона глузливо порівняла голову партії Кіру Рудик із Жанною Д’Арк, княгинею Ольгою та Маргарет Тетчер.

Нардеп поскаржилася на те, що партійні осередки «Голосу» були переписані Рудик на власних посіпак. Відповідний допис з’явився на сторінці в Facebook народної обраниці.





Так, вона заявила, що з посад керівників «неугодних» обласних осередків прибрали тих, хто виступав проти рішень Рудик, а також були створені нові осередки. На думку Устінової, це — зачистка перед з’їздом партії.

Ці депутати — вірні штики керівника київського осередку, яким, до речі, керує Рудик. Саме вони голосували за всі одіозні дерибани землі в Києві, на які в Кличка не вистачало голосів, і їх додавав «Голос». Схоже наша Жанна Д‘Арк-княгиня Ольга-Маргарет Тетчер таки готується до з’їзду, — написала нардеп.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що депутат Верховної Ради від фракції «Голос» Соломія Бобровська й ще восьмеро депутатів із цієї фракції спільно приймуть рішення про своє подальше перебування в партії після відходу Сергія Притули.

За її словами, внутрішня опозиція в «Голосі» давно розглядала цю можливість («не один місяць»), але все-таки намагалася зберегти можливість бути в партії, змінити статут, переобрати голову партії на з’їзді, який повинен бути в липні.