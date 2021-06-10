В Ірані виявили руїни старовинного храму, фото: Abbas Moghaddam / Archaeological Research in Asia, 2021

https://racurs.ua/ua/n155920-7-tysyacholitniy-hram-vyyavyly-v-irani-foto.html

Ракурс

В Ірані учені ідентифікували один із найдавніших храмів країни в залишках споруд, розкопаних в доісторичному поселенні Толі Чега Софла.

Місце розкопок розташоване на південному заході країни — в долині річки Зохре на південь від міста Бехбахан в провінції Хузестан. За оцінками вчених, храм існував у цьому місці наприкінці V тис. до н. е., в епоху енеоліту. Про це повідомляє видання N+1 з посиланням на статтю, опубліковану у журналі Archaeological Research in Asia.

Цей район привертає особливу увагу учених, які вивчають становлення перших цивілізацій — вже на початку III тис. до н. е тут виникла одна з найдавніших держав — Елам.

В ході розкопок у цьому місці учені у 2019 році провели геофізичну зйомку, яка показала наявність великої будівлі. Це виявилася будівля з великої (62×32×8 см) цегли зі стінами близько метра у товщину. Будівля за планування нагадувала букву Н розмірами близько 3,7X3,0 м.

Поряд із цією будівлею виявили рештки круглої цегляної будівлі, схожою на вівтар.

Обидві будівлі спорудженні на кам’яній основі.

Тож вчені вважають, що наприкінці V тис. до н. е. тут розташовувався храм.

На захід від нього виявили глинобитну платформу з поглибленням, в якому шарами були укладені вапнякові конічні стели. Мабуть, ці предмети мали вотивний характер, тобто їх приносили в святилище за обітницею. Всього в знайденому сховищі вчені нарахували 71 стелу.

Середня висота стел становить 55 см при ширині близько 22 см і товщині близько 4 см. Майже всі вони, за невеликим винятком, декоровані.

На одних вирізані силуети козлів, що стоять головами один до одного, інші мають стилізовані антропоморфні риси — підняті в молитовній позі руки, зображення особи або просто намічені заглибленнями очі.

Також були виявлені дві неглибокі ями зі скелетами жертовних тварин.

Крім того, учені виявили яму з керамічним посудом.

Археологи вказують на наявні риси подібності, які пов’язують похоронну практику і символіку у цьому храмі з більш пізніми традиціями. Це дозволяє говорити про те, що місцеві культури розвивалася в руслі наступності аж до зародження перших державних утворень у регіоні.

Джерело: N+1