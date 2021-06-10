7-тисячолітній храм виявили в Ірані (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n155920-7-tysyacholitniy-hram-vyyavyly-v-irani-foto.htmlРакурс
В Ірані учені ідентифікували один із найдавніших храмів країни в залишках споруд, розкопаних в доісторичному поселенні Толі Чега Софла.
Місце розкопок розташоване на південному заході країни — в долині річки Зохре на південь від міста Бехбахан в провінції Хузестан. За оцінками вчених, храм існував у цьому місці наприкінці V тис. до н. е., в епоху енеоліту. Про це повідомляє видання N+1 з посиланням на статтю, опубліковану у журналі Archaeological Research in Asia.
Цей район привертає особливу увагу учених, які вивчають становлення перших цивілізацій — вже на початку III тис. до н. е тут виникла одна з найдавніших держав — Елам.
В ході розкопок у цьому місці учені у 2019 році провели геофізичну зйомку, яка показала наявність великої будівлі. Це виявилася будівля з великої (62×32×8 см) цегли зі стінами близько метра у товщину. Будівля за планування нагадувала букву Н розмірами близько 3,7X3,0 м.
Поряд із цією будівлею виявили рештки круглої цегляної будівлі, схожою на вівтар.
Обидві будівлі спорудженні на кам’яній основі.
Тож вчені вважають, що наприкінці V тис. до н. е. тут розташовувався храм.
На захід від нього виявили глинобитну платформу з поглибленням, в якому шарами були укладені вапнякові конічні стели. Мабуть, ці предмети мали вотивний характер, тобто їх приносили в святилище за обітницею. Всього в знайденому сховищі вчені нарахували 71 стелу.
Середня висота стел становить 55 см при ширині близько 22 см і товщині близько 4 см. Майже всі вони, за невеликим винятком, декоровані.
На одних вирізані силуети козлів, що стоять головами один до одного, інші мають стилізовані антропоморфні риси — підняті в молитовній позі руки, зображення особи або просто намічені заглибленнями очі.
Також були виявлені дві неглибокі ями зі скелетами жертовних тварин.
Крім того, учені виявили яму з керамічним посудом.
Археологи вказують на наявні риси подібності, які пов’язують похоронну практику і символіку у цьому храмі з більш пізніми традиціями. Це дозволяє говорити про те, що місцеві культури розвивалася в руслі наступності аж до зародження перших державних утворень у регіоні.
Джерело: N+1