Нові записи росіян на суді по MH-17 — Завалили «сушку», яка збила «Боїнг». Фото: nzl.theukrainians.org

https://racurs.ua/ua/n155924-novi-zapysy-rosiyan-na-sudi-po-mh-17-zavalyly-sushku-yaka-zbyla-boying.html

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Справа MH17, збитого малайзійського літака над Донбасом, розглядається судом у Гаазі. 10 червня на засіданні оприлюднили нові телефонні розмови чотирьох обвинувачених.

Обвинувачений Сергій Дубинський у розмові з чоловіком на псевдо «Боцман», яка відбулася 17 липня 2014 року о 17:42, каже, що вдалося збити «сушку» (тобто винищувач «Су» Збройних сил України), бо бойовики отримали «Бук-М». Про це повідомляє «Укрінформ».

У розмові Дубинського з іншим чоловіком, Ігорем, яка відбулася о 18.20, йшлося, що журналісти повідомляють, що за 80 км від Донецька збито «Боїнг».

Спочатку Дубинський думає, що йдеться про «сушку», яку прийняли за «Боїнг». Однак, коли стає зрозуміло, що збито пасажирський літак, бойовики починають говорити, що начебто «сушка» збила «Боїнг», а вони збили «сушку».

Інший обвинувачений Леонід Харченко 17 липня 2014 року о 21.32 обговорює телефоном з бійцем Гілазовим те, що загубився боєць з екіпажу «Бука». У розмові Харченка з обвинуваченим Олегом Пулатовим, що відбулася о 21.40 у день трагедії, йдеться про екіпаж установки «Бук». Зокрема, Харченко каже, що «хлопців з коробочки нової нема».

У суді також оприлюднений фрагмент розмови обвинувачених Ігоря Гіркіна та Дубинського, що відбулася вранці наступного дня після катастрофи. У ній Дубинський каже, що «Бук» уже в РФ: «Машина уже давно в Росії перебуває".

На засіданні детально було представлено відео та карти транспортування ЗРК «Бук». Суддя Дагмар Костер, який зачитує деталі справи, вкотре зазначив, що всі оприлюднені матеріали є результатом розслідування, а суд свою думку висловить лише після завершення розгляду справи по суті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що під час засідання в справі MH17 спільна слідча група (JIT) відхилила покази двох свідків, котрі стверджували, що ракету запустили нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

Джерело: «Укрінформ»