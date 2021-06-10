Форма збірної України, фото: «Объектив»

https://racurs.ua/ua/n155923-za-gaslo-na-formi-futbolistiv-shevchenka-zastupylysya-v-zelenskogo.html

Ракурс

В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на нещодавнє скандальне рішення УЄФА — заборонити збірній України використовувати на формі нібито «політичне» гасло «Героям слава!».

У Зеленського вважають, що відповідь «Героям Слава!» на також наявне на формі гасло «Слава Україні!» записана «в душі кожного українця». Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на коментар Офісу президента.

В Офісі президента наголошують, що українські футболісти на полях Європи намагаються прославити свою країну.

Тому гасло «Слава Україні!» на формі національної збірної є абсолютно слушним та не може викликати жодних застережень". І коли кожен українець, який є справжнім патріотом своєї батьківщини, чує «Слава Україні!», то у нього вже на рівні підсвідомості з’являється гасло-відповідь «Героям Слава!». Ці словосполучення записані в душі кожного українця, — наголошують у відомстві.

У УЄФА, мотивуючи заборону гасла «Героям Слава!», стверджували, що поєднання його з гаслом «Слава Україні!» «вважається виключно політичним за своєю природою, має історичний і мілітаристський підтекст».

Українці тим часом запустили флешмоб на сторінках російського МЗС і УЄФА у соціальній мережі Фейсбук.

.Джерело: «Українська правда»