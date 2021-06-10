На турнірі World of Tanks воюватимуть 33 тис. «танкістів» з України. Фото: worldoftanks.ru

https://racurs.ua/ua/n155922-na-turniri-world-of-tanks-vouvatymut-33-tys-tankistiv-z-ukrayiny.html

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Фінал онлайн-турніру World of Tanks відбудеться 12−13 червня.

Для участі в чемпіонаті зареєструвалося 169 тис. 910 геймерів, з них 33 тис. 363 гравці з України. Про це розповіли у Wargaming.

Кількість учасників турніру зросла майже у три рази в порівнянні з минулим роком, коли свої заявки подали 58 тис. осіб.

Для нас така кількість охочих стала приємною несподіванкою. Це говорить про те, що турнір привертає все більше уваги з боку гравців. Попереду на нас чекає фінальна стадія турніру і найцікавіші битви, — заявив регіональний продюсер World of Tanks Євген Криштапович.



Турнір проходив у три етапи. Позаду залишився командирський залік і групова стадія, після якої в плей-офф вийшли 32 команди. У фіналі на них чекають битви за системою Single Elimination (навиліт).

Переможе та команда, яка виграє всі матчі стадії плей-офф. Подивитися трансляцію матчів можна буде на офіційному YouTube-каналі World of Tanks.