На турнире World of Tanks будут воевать 33 тыс. «танкистов» из Украины. Фото: worldoftanks.ru

https://racurs.ua/n155922-na-turnire-world-of-tanks-budut-voevat-33-tys-tankistov-iz-ukrainy.html

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Финал онлайн-турнира World of Tanks состоится 12−13 июня.

Для участия в чемпионате зарегистрировались 169 тыс. 910 геймеров, из них 33 тыс. 363 игрока из Украины. Об этом рассказали в Wargaming.

Количество участников турнира выросло почти в три раза по сравнению с прошлым годом, когда свои заявки подали 58 тыс. человек.

Для нас такое количество желающих стало приятной неожиданностью. Это говорит о том, что турнир привлекает все больше внимания со стороны игроков. Впереди нас ждет финальная стадия турнира и самые интересные сражения, — заявил региональный продюсер World of Tanks Евгений Криштапович.



Турнир проходил в три этапа. Позади остался командирский зачет и групповая стадия, после которой в плей-офф вышли 32 команды. В финале их ждут сражения по системе Single Elimination (навылет).

Победит та команда, которая выиграет все матчи стадии плей-офф. Посмотреть трансляцию матчей можно будет на официальном YouTube-канале World of Tanks.