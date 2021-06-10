Форма сборной Украины, фото: «Объектив»

https://racurs.ua/n155923-za-lozung-na-forme-futbolistov-shevchenko-vstupilis-u-zelenskogo.html

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В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на недавнее скандальное решение УЕФА — запретить сборной Украины использовать на форме якобы «политический» лозунг «Героям слава!».

У Зеленского считают, что ответ «Героям Слава!» на также имеющийся на форме лозунг «Слава Украине!» записан «в душе каждого украинца». Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на комментарий Офиса президента.

В Офисе президента отмечают, что украинские футболисты на полях Европы пытаются прославить свою страну.

Поэтому лозунг «Слава Украине!» в форме национальной сборной абсолютно правильным и не может вызвать никаких оговорок". И когда каждый украинец, который является настоящим патриотом своей родины, слышит «Слава Украине!», то у него уже на уровне подсознания появляется лозунг-ответ «Героям Слава!». Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца, — подчеркивают в ведомстве.

В УЕФА, мотивируя запрет лозунги «Героям Слава!», утверждали, что сочетание его с лозунгом «Слава Украине!» «считается исключительно политическим по своей природе, имеет исторический и милитаристский подтекст».

Украинцы тем временем запустили флешмоб на страницах российского МИД и УЕФА в социальной сети Фейсбук.

Источник: «Украинская правда»