Новые записи россиян на суде по MH-17 – Завалили «сушку», сбившую «Боинг»

https://racurs.ua/n155924-novye-zapisi-rossiyan-na-sude-po-mh-17-zavalili-sushku-sbivshuu-boing.html

Ракурс

Дело MH17, сбитого малайзийского самолета над Донбассом, рассматривается судом в Гааге. 10 июня на заседании обнародовали новые телефонные разговоры четырех обвиняемых.

Обвиняемый Сергей Дубинский в разговоре с мужчиной по кличке «Боцман», который состоялся 17 июля 2014 года в 17.42, говорит, что удалось сбить «сушку» (то есть истребитель «Су» Вооруженных сил Украины), потому что боевики получили «Бук-М». Об этом сообщает «Укринформ».

В разговоре Дубинского с другим мужчиной, Игорем, который состоялся в 18.20, говорилось, что журналисты сообщают, что в 80 км от Донецка сбит «Боинг».

Сначала Дубинский думает, что речь идет о «сушке» которую приняли за «Боинг». Однако, когда становится понятно, что сбили пассажирский самолет, боевики начинают говорить, что якобы «сушка» сбила «Боинг», а они сбили «сушку».

Другой обвиняемый Леонид Харченко 17 июля 2014 года в 21.32 обсуждает по телефону с бойцом Гилазовым то, что потерялся боец ​​из экипажа «Бука». В разговоре Харченко с обвиняемым Олегом Пулатовым, состоявшимся в 21.40 в день трагедии, речь идет об экипаже установки «Бук». В частности, Харченко говорит, что «ребят из новой коробочки нет».

В суде также обнародован фрагмент разговора обвиняемых Игоря Гиркина и Дубинского, состоявшегося утром следующего дня после катастрофы. В нем Дубинский говорит, что «Бук» уже в РФ: «Машина уже давно в России находится».

Судья Дагмар Костер, который зачитывает детали дела, еще раз отметил, что все обнародованные материалы являются результатом расследования, а суд свое мнение выскажет только после завершения рассмотрения дела по существу.

Напомним, ранее мы сообщали, что во время заседания по делу MH17 совместная следственная группа (JIT) отклонила показания двух свидетелей, утверждавших, что ракету запустили якобы со стороны Амвросиевки, которая на июль 2014 была под контролем Украины.

Источник: «Укринформ»