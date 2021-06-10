На морских курортах Украины откроют пункты COVID-вакцинации

https://racurs.ua/n155925-na-morskih-kurortah-ukrainy-otkrout-punkty-covid-vakcinacii.html

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На курортах юга Украины летом 2021 года будут работать новые пункты COVID-вакцинации. В частности, в Херсонской области на следующей неделе откроют четыре дополнительные пункты вакцинации в курортных городах, где прививки против COVID-19 смогут получить все желающие.

Дополнительные пункты вакцинации откроют в Геническе, Скадовске и Новой Каховке. И сейчас решается вопрос, где обустроим еще один — в Голой Пристани или Бериславе, — сообщил директор областного департамента здоровья Виктор Короленко.

По его словам, с 8 июня началась вакцинация работников баз отдыха в Скадовске, Геническе, Голой Пристани и Каланчаке.

На территории области уже действуют шесть пунктов вакцинации для людей, пересекающих КПВВ «Чонгар» и «Каланчак». Здесь могут вакцинироваться все желающие жители оккупированного Крыма, если они имеют паспорт гражданина Украины.

Есть отдельные случаи, когда наши земляки приезжали из Крыма для прохождения вакцинации на КПВВ, — рассказал Короленко.



Всего на Херсонщине открыто более 180 пунктов вакцинации против COVID-19 и функционирует 11 мобильных бригад. Область использовала 43 тыс. 693 дозы вакцин Oxford/AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) и Comirnaty (Pfizer-BioNTech)

Напомним, 12−13 июня в Херсоне начнут работу три крупных центра массовой вакцинации против COVID-19.