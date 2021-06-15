Дельта-штамм COVID-19 вызывает вдвое больше госпитализаций

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Дельта-штамм коронавируса, который еще называют «индийским» вариантом SARS-CoV-2, вызывает вдвое больше госпитализаций. Такие выводы обнародовал профессор эпидемиологии кафедры общественного здоровья Университета Стратклайда в Глазго Крис Робертсон.

Ученые исследовали 19 тыс. 543 случая заболевания коронавирусной инфекцией и 377 госпитализаций с COVID-19 среди жителей Шотландии. Из них 7 тыс. 723 случаей заболевания и 134 госпитализации были вызваны Дельта-вариантом, пишет Reuters.

Учитывая возраст и сопутствующие заболевания, Дельта-штамм COVID-19 примерно вдвое увеличил риск госпитализации, но вакцины от коронавируса его все же снижают. В исследовании указано, что защита от «индийского» варианта B.1.617.2 может быть слабее, но две дозы вакцины дают хорошую защиту.

Две дозы вакцины или одна доза в течение 28 дней снижает риск попасть в больницу примерно на 70%, — заявил Робертсон.

Напомним, причиной 90% новых случаев инфицирования коронавирусом в Великобритании становится «индийский» штамм, который в свое время впервые был выявлен в Индии, а затем распространился на 74 страны мира. Этот вариант коронавируса эффективно выявляется новыми экспресс-тестами, которые показывают результат в течение 48 часов.