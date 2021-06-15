Дельта-штам COVID-19 провокує удвічі більше госпіталізацій

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Дельта-штам коронавірусу, який ще називають «індійським» варіантом SARS-CoV-2, викликає удвічі більше госпіталізацій. Такі висновки оприлюднив професор епідеміології кафедри громадського здоров’я Університету Стратклайда в Глазго Кріс Робертсон.

Вчені дослідили 19 тис. 543 випадки захворювання коронавірусною інфекцією і 377 госпіталізацій з COVID-19 серед мешканців Шотландії. З них 7 тис. 723 випадків захворювання і 134 госпіталізації були спровоковані Дельта-варіантом, пише Reuters.

З огляду на вік і супутні захворювання, Дельта-штам COVID-19 приблизно вдвічі збільшив ризик госпіталізації, але вакцини від коронавірусу його знижують. У дослідженні зазначено, що захист від «індійського» варіанту B.1.617.2 може бути слабшим, проте дві дози вакцини дають хороший захист.

Дві дози вакцини або одна доза протягом 28 днів знижує ризик потрапити в лікарню приблизно на 70%, — заявив Робертсон.



Нагадаємо, причиною 90% нових випадків інфікування коронавірусів у Великій Британії є «індійський» штам, який свого часу вперше був виявлений в Індії, а потім поширився на 74 країни світу. Цей варіант коронавірусу ефективно виявляється новими експрес-тестами, які показують результат вже за 48 годин.

Джерело: Reuters