Банкова восени хоче позбутися Авакова — ЗМІ

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Звільнення Арсена Авакова, очільника Міністерства внутрішніх справ, може відбутися цьогоріч восени. За даними НВ з посиланням на джерела у «Слузі народу», у вересні Банкова дасть хід торішній постанові Верховної Ради про відставку Авакова.

За інформацією представників політсили Володимира Зеленського, доля Авакова обговорюється в Офісі президента України й може вирішитися вже цієї осені у разі ухвалення рішення. Проте наразі остаточної згоди з приводу того, як реалізувати відставку Авакова, немає.

На осінь вони (Офіс президента — ред.) спробують прибрати (міністра МВС — ред.) Авакова. Схоже, президент вже відчув, що може і сам усім управляти, — розповів один з депутатів.

За словами парламентаря, звільнення багаторічного очільника МВС прибере єдину противагу Зеленському та перетворить Банкову на одноосібний орган ухвалення рішень в державі. Близький соратник Зеленського вказав, що подальше перебування Авакова в кріслі дійсно обговорюється, але остаточного рішення — звільняти чи залишати міністра — президент ще не ухвалив.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що Аваков наростив свій вплив за час президентства Зеленського, що загрожує Банковій, тому багаторічному очільнику МВС Банкова шукає заміну. Головною причиною перебування Авакова на посаді колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка назвав відсутність голосів у монобільшості за його відставку.

Джерело: НВ