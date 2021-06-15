Банковая осенью хочет избавиться от Авакова - СМИ

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Увольнение Арсена Авакова, главы Министерства внутренних дел, может произойти осенью этого года. По данным НВ со ссылкой на источники в «Слуге народа», в сентябре Банковая даст ход прошлогоднему постановлению Верховной Рады об отставке Авакова.

По информации представителей политсилы Владимира Зеленского, судьба Авакова обсуждается в Офисе президента и может решиться уже этой осенью в случае принятия решения. Однако пока окончательного согласия по поводу того, как реализовать отставку Авакова, нет.

На осень они (Офис президента — ред.) попытаются убрать (министра МВД — ред.) Авакова. Похоже, президент уже почувствовал, что может и сам всем управлять, — рассказал один из депутатов.

По словам парламентария, отставка многолетнего главы МВД уберет единственный противовес Зеленскому и превратит Банковую на единоличный орган принятия решений в государстве. Близкий соратник Зеленского указал, что дальнейшее пребывание Авакова в кресле действительно обсуждается, но окончательного решения — увольнять или оставлять министра — президент еще не принял.

Напомним, в мае сообщалось, что Аваков нарастил свое влияние за время президентства Зеленского, что грозит Банковой, поэтому многолетнему главе МВД ищут замену. Главной причиной пребывания Авакова в должности бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка назвал отсутствие голосов в монобольшинства за его отставку.

Источник: НВ