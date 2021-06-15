Доступ к профессии нотариуса могут усложнитьhttps://racurs.ua/n156177-dostup-k-professii-notariusa-mogut-uslojnit.htmlРакурс
Доступ к профессии нотариуса могут усложнить народные депутаты от партии «Слуга народа», подготовившие законопроект № 5644, целью которого является реформирование нотариата.
Парламентарии предлагают упразднить государственные нотариальные конторы, исключив такое понятие с закона «О нотариате».
В случае принятия законопроекта, все нотариусы станут самозанятыми лицами.
Кроме того, авторы законопроекта хотят усложнить допуск к профессии нотариуса и его помощника.
Так, нотариусом сможет стать гражданин, который:
имеет высшее юридическое образование не ниже магистра;
является гражданином Украины;
владеет государственным языком;
имеет стаж работы после получение высшего образования не менее шести лет;
проработал помощником нотариуса не менее трех лет;
сдал квалификационный экзамен и получил свидетельство.
При этом в страховой стаж теперь не будет включаться время, проведенное в декрете.
Для того, чтоб стать помощником нотариуса, теперь также нужно будет отработать по специальности три года, но их отсчет начнется только после получения высшего юридического образования.