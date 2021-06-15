Доступ к профессии нотариуса могут усложнить

https://racurs.ua/n156177-dostup-k-professii-notariusa-mogut-uslojnit.html

Ракурс

Доступ к профессии нотариуса могут усложнить народные депутаты от партии «Слуга народа», подготовившие законопроект № 5644, целью которого является реформирование нотариата.

Парламентарии предлагают упразднить государственные нотариальные конторы, исключив такое понятие с закона «О нотариате».

В случае принятия законопроекта, все нотариусы станут самозанятыми лицами.

Кроме того, авторы законопроекта хотят усложнить допуск к профессии нотариуса и его помощника.

Так, нотариусом сможет стать гражданин, который:

имеет высшее юридическое образование не ниже магистра;

является гражданином Украины;

владеет государственным языком;

имеет стаж работы после получение высшего образования не менее шести лет;

проработал помощником нотариуса не менее трех лет;

сдал квалификационный экзамен и получил свидетельство.



При этом в страховой стаж теперь не будет включаться время, проведенное в декрете.

Для того, чтоб стать помощником нотариуса, теперь также нужно будет отработать по специальности три года, но их отсчет начнется только после получения высшего юридического образования.