Энциклопедия защиты нотариальной деятельности

https://racurs.ua/2774-enciklopediya-zaschity-notarialnoy-deyatelnosti-unikalnyy-pomoschnik-dlya-uristov.html

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Среди многообразия юридической литературы появилась уникальная книга — «Энциклопедия защиты нотариальной деятельности». Адвокат Олег Поповченко, который уже давно успешно защищает профессиональные права нотариусов, поделился своим богатым опытом. Теперь в арсенале каждого юриста (нотариуса, регистратора, помощника нотариуса, ученого, судьи, адвоката, юрисконсульта, студента) может оказаться это очень практическое издание.

Уникальный талант Олега Поповченко базируется на личном опыте работы следователем, нотариусом (один из немногих, кто стал нотариусом на основании судебных решений) и адвокатом, дополнен победами в серьезных судебных процессах.

В 2008 году Олег Поповченко стал соучредителем адвокатского объединения «Нотар Захист Груп» и с тех пор защищает интересы людей при досудебном расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел. Также он — автор научных и публицистических статей в области уголовного процесса, адвокатуры, нотариата, знаток истории и искусства, патриот и просто интересная личность.

Для нотариального сообщества Олег Поповченко — настоящий герой, который всегда придет на помощь, посоветует, как правильно защитить свои права, как общаться со следователем, вести себя в суде. Но один человек, даже с мегавысоким уровнем работоспособности, не может помочь всем. Именно поэтому было решено выпустить новую книгу.

«Фактически ежедневно в телефонном режиме приходится консультировать нотариусов из разных уголков Украины по элементарным вопросам, — рассказывает Олег Поповченко. — Но элементарные они для специалиста в области уголовного процессуального законодательства. Нотариус, как правило, не является специалистом в упомянутой области. И поэтому следователи, детективы, оперативные работники могут использовать неосведомленность нотариуса в этой области, что способно повредить как нотариусу, так и его клиенту».

«Энциклопедия защиты нотариальной деятельности» — систематизированный сборник фундаментальных и эксклюзивных советов, основанных на реальных кейсах.

В форме разъяснены процессуальные права нотариуса как субъекта уголовно-процессуальных правоотношений, а также объясняется, как избежать психологического давления со стороны правоохранителей. Такие советы будут полезны каждому, ведь некоторые положения УПК в любой момент могут касаться как нотариуса, так и рядового гражданина.

В книге рассматриваются стандартные ситуации, когда нотариусу поступают запросы от Нацполиции, НАПК, СБУ, ГБР, НАБУ и др. Приводятся советы, как вести себя нотариусу в суде и в ходе расследования, например, при проведении обыска рабочего места. Особое внимание уделяется существующей судебной практике, которая может быть использована нотариусами для обоснования их правовой позиции.

Проблемные ситуации общения с правоохранителями — реалии нашего времени. Но законодательство наделяет участников уголовно-процессуальных отношений соответствующими правами, делает невозможным произвол представителей «органов». И этими знаниями адвокат Олег Поповченко щедро делится со всеми желающими.

Книгу лучше читать профилактически, комплексно, чтобы восстановить и закрепить знания, почувствовать концептуальные основы защиты прав, ориентироваться в новациях процессуального законодательства.

Кстати, в 2007 году была издана книга Олега Поповченко «Нотариус как субъект уголовно-процессуальных отношений», ее тираж раскупили так быстро, что даже у самого автора не осталось ни одного экземпляра. Поэтому советую поспешить заказать новую книгу!

Владимир МАРЧЕНКО, нотариус, президент Нотариальной палаты Украины