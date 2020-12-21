Енциклопедія захисту нотаріальної діяльності

https://racurs.ua/ua/2774-encyklopediya-zahystu-notarialnoyi-diyalnosti-unikalnyy-pomichnyk-dlya-pravnykiv.html

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Серед різноманіття юридичної літератури з’явилася унікальна книга — «Енциклопедія захисту нотаріальної діяльності». Адвокат Олег Поповченко, який вже давно успішно захищає професійні права нотаріусів, поділився своїм багатим досвідом. Відтепер в арсеналі кожного правника (нотаріуса, реєстратора, помічника нотаріуса, науковця, судді, адвоката, юрисконсульта, студента) може опинитися це надзвичайно практичне видання.

Унікальний талант Олега Поповченка виплеканий на базисі особистого досвіду роботи слідчим, нотаріусом (один з небагатьох, хто став нотаріусом на підставі судових рішень) та адвокатом, окрилений перемогами у серйозних судових процесах.

У 2008 році Олег Поповченко став співзасновником адвокатського об’єднання «Нотар Захист Груп» і з того часу захищає інтереси осіб при досудовому розслідуванні та судовому розгляді кримінальних справ. Також він є автором наукових та публіцистичних статей в галузі кримінального процесу, адвокатури, нотаріату, знавцем історії та мистецтва, патріотом, цікавою особистістю.

Для нотаріальної спільноти Олег Поповченко — справжній герой, який завжди прийде на допомогу, порадить, як правильно захистити свої права, як спілкуватися зі слідчим, яким чином поводитися в суді. Але одна людина, навіть із мегависоким рівнем працездатності, не може допомогти усім. Саме тому було вирішено випустити нову книгу.

«Фактично щоденно в телефонному режимі доводиться консультувати нотаріусів з різних куточків України з елементарних питань, — розповідає Олег Поповченко. — Але елементарними вони є для фахівця в галузі кримінального процесуального законодавства. Нотаріус, як правило, не є фахівцем у згаданій галузі. І тому слідчі, детективи, оперативні працівники можуть використати необізнаність нотаріуса в цій галузі, що може зашкодити як нотаріусу, так і його клієнту».

«Енциклопедія захисту нотаріальної діяльності» — систематизована збірка ґрунтовних та ексклюзивних порад, базованих на реальних кейсах.

У формі роз’яснено процесуальні права нотаріуса як суб’єкта кримінально-процесуальних правовідносин, а також пояснюється, як уникнути психологічного тиску з боку правоохоронців. Такі поради стануть корисними кожному громадянину, адже певні положення КПК в будь-який момент можуть стосуватися як нотаріуса, так і пересічної особи.

У книзі розглядаються стандартні ситуації, коли нотаріусу надходять запити від Нацполіції, НАЗК, СБУ, ДБР, НАБУ тощо. Наводяться поради, як поводитися нотаріусу в суді та під час розслідування, наприклад, при проведенні обшуку робочого місця. Окрема увага надається вже існуючій судовій практиці, яка може бути використана нотаріусами для обґрунтування їхньої правової позиції.

Проблемні ситуації спілкування з правоохоронцями — реалії нашого сьогодення. Але законодавство наділяє учасників кримінально-процесуальних відносин відповідними правами, унеможливлює свавілля представників «органів». І цими знаннями адвокат Олег Поповченко щедро ділиться з усіма охочими.

Книгу найкраще читати профілактично, комплексно, щоб поновити та закріпити знання, відчути концептуальні засади захисту прав, орієнтуватися в новаціях процесуального законодавства.

До речі, у 2007 році була видана книга Олега Поповченка «Нотаріус як суб’єкт кримінально-процесуальних відносин», її наклад розкупили так швидко, що навіть у самого автора не залишилося жодного примірника. Тому раджу поспішити замовити нову книгу!

Володимир МАРЧЕНКО, нотаріус, президент Нотаріальної палати України