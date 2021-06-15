Роналду на Евро-2020 выступил против Coca-Cola - Пейте воду

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Криштиану Роналду, форвард сборной Португалии и звезда «Ювентуса», во время пресс-конференции накануне матча с Венгрией демонстративно отставил в сторону бутылки газированного напитка марки Coca-Cola, которая является спонсором футбольного турнира Евро-2020, и взял себе взамен простую воду. Он также обратился к присутствующим с призывом «пить воду».

Неожиданный поступок Криштиану Роналду зафиксировали СМИ. Поскольку известный американский производитель напитков является одним из спонсоров соревнований, бутылки Coca-Cola ставят перед участниками пресс-конференций и официальных мероприятий. Однако Роналду является известным сторонником диет, а также противником употребления газированных напитков и сладостей, пишет Daily Mail.

Пейте воду, — обратился футболист к присутствующим.

Напомним, звезда «Ювентуса» придерживается строгого фитнес-графика. Ранее он говорил, что его раздражает, когда дети, в том числе его сын, употребляют газированные напитки.

Источник: Daily Mail