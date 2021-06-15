Роналду на Євро-2020 виступив проти Coca-Cola - Пийте воду

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Кріштіану Роналду, форвард збірної Португалії й зірка «Ювентуса», під час прес-конференції напередодні матчу з Угорщиною демонстративно відставив убік пляшки газованого напою марки Coca-Cola, яка є спонсором футбольного турніру Євро-2020, й взяв собі натомість просту воду. Він також звернувся до присутніх із закликом «пити воду».

Несподіваний вчинок Кріштіану Роналду зафіксували ЗМІ. Оскільки відомий американський виробник напоїв є одним зі спонсорів змагань, пляшки Coca-Cola ставлять перед учасниками прес-конференцій та офіційних заходів. Проте Роналду є відомим прихильником дієт, а також противником вживання газованих напоїв та солодощів, пише Daily Mail.

Пийте воду, — звернувся футболіст до присутніх.

Нагадаємо, зірка «Ювентуса» дотримується суворого фітнес-графіку. Раніше він казав, що його дратує, коли діти, зокрема його син, вживають газовані напої.

Джерело: Daily Mail