У «німецькому Стоунхенджі» виявили загадкові оселі

https://racurs.ua/ua/n156175-u-nimeckomu-stounhendji-vyyavyly-zagadkovi-oseli.html

Ракурс

На території «німецького Стоунхенджа» (Ringheiligtum Pömmelte) — пам’ятки, яка датується періодом пізнього неоліту і ранньої бронзової епохи, археологи виявили житлові будинки. Відомо, що тут здійснювалися жорстокі ритуальні вбивства.

Дослідники виявили понад 100 житлових будинків. На думку вчених, тут, ймовірно, знаходилося людське поселення. Раніше археологи виявили на місці «німецького Стоунхенджа» розчленовані тіла дітей і жінок, пише Live Science.

Дослідники не виключають, що Ringheiligtum Pömmelte — сезонне ритуальне місце, яке використовувалося для святкування релігійних подій і похоронних обрядів. Теорія про те, що тут могло бути людське поселення, до останньої серії розкопок не розглядалася.

У травні 2021 року археологи спочатку виявили два житлових будинки, а також 20 рівчаків і два поховання. Продовжуючи розкопки, дослідники виявили нові поховання та понад 80 повних планів будинків. Всього вдалося ідентифікувати 130 осель. Восени археологи планують продовжити розкопки у Ringheiligtum Pömmelte, щоб зрозуміти соціальне і релігійне підґрунтя цього місця.

Нагадаємо, у травні біля населеного пункту Новоолександрівка в Дніпропетровській області археологи виявили «український Стоунхендж» — курган епохи енеоліту-бронзи. За час розкопок фахівцям вдалося виявити близько 20 поховань, що відносяться до різних історичних періодів: від епохи бронзи і скіфів до середньовіччя. Найцікавішою знахідкою став курган завширшки 5 м і висотою 7,5 м, який збудували близько 5,5 тис. років тому. Археологи припускають, що цей курган створили степові кочові скотарі. Судячи з розмірів пагорба, він був важливим місцем, де могли хоронити вождів і шаманів.

Джерело: Live Science.