На месте «немецкого Стоунхенджа» обнаружены жилые дома

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Ракурс

На территории «немецкого Стоунхенджа» (Ringheiligtum Pömmelte) — памятника, который датируется периодом позднего неолита и раннего бронзового века — археологи обнаружили жилые дома. Известно, что здесь осуществлялись жестокие ритуальные убийства.

Исследователи обнаружили свыше 100 жилых домов. По мнению ученых, здесь, вероятно, находилось человеческое поселение. Ранее археологи обнаружили на месте «немецкого Стоунхенджа» расчлененные тела детей и женщин, пишет Live Science.

Исследователи не исключают, что Ringheiligtum Pömmelte — сезонное ритуальное место, которое использовалось для празднования религиозных событий и погребальных обрядов. Теория о том, что здесь могло быть человеческое поселение, до последней серии раскопок не рассматривалась.

В мае 2021 года археологи обнаружили два жилых дома, а также 20 рвов и два захоронения. По мере того, как раскопки продолжались, исследователи выявили новые захоронения и свыше 80 полных планов домов. Всего удалось идентифицировать 130 жилищ. Осенью археологи планируют продолжить раскопки в Ringheiligtum Pömmelte, чтобы изучить социальную и религиозную среду этого места.

Напомним, в мае у населенного пункта Новоалександровка в Днепропетровской области археологи обнаружили «украинский Стоунхендж» — курган эпохи энеолита-бронзы. За время раскопок специалистам удалось обнаружить около 20 захоронений, относящихся к разным историческим периодам: от эпохи бронзы и скифов до средневековья. Самой интересной находкой стал курган шириной 5 м и высотой 7,5 м, который возвели около 5,5 тыс. лет назад. Археологи предполагают, что этот курган создали степные кочевые скотоводы. Судя по размерам холма, он был важным местом, где могли хоронить вождей и шаманов.

Источник: Live Science.