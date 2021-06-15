Помощь на учебники получат сироты — решение Кабмина

https://racurs.ua/n156174-pomosch-na-uchebniki-poluchat-siroty-reshenie-kabmina.html

Ракурс

Новую помощь детям-сиротам установил Кабинет министров Украины постановлением от 9 июня 2021 года № 587.

На получение этого вида помощи смогут рассчитывать:

дети-сироты,

дети, лишенные родительского попечительства,

ученики и студенты, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей.

Помощь будет выплачиваться для приобретения учебной литературы, а ее размер составит не менее трех месячных социальных стипендий, которые назначены детям-сиротам.

Выплаты будут осуществляться ежегодно до окончания обучения.

Деньги дети будут получать в течение 30 дней после начала учебного года.

Реализовываться нововведение будет за счет средств, предусмотренных для образовательных учреждений в местных бюджетах.