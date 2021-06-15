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Ракурс
Помощь на учебники получат сироты — решение Кабмина

Помощь на учебники получат сироты — решение Кабмина

15 июн 2021, 17:58
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Новую помощь детям-сиротам установил Кабинет министров Украины постановлением от 9 июня 2021 года № 587.

На получение этого вида помощи смогут рассчитывать:

  • дети-сироты,

  • дети, лишенные родительского попечительства,

  • ученики и студенты, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей.

Помощь будет выплачиваться для приобретения учебной литературы, а ее размер составит не менее трех месячных социальных стипендий, которые назначены детям-сиротам.

Выплаты будут осуществляться ежегодно до окончания обучения.


Деньги дети будут получать в течение 30 дней после начала учебного года.

Реализовываться нововведение будет за счет средств, предусмотренных для образовательных учреждений в местных бюджетах.

Источник: Ракурс


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