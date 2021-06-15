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Помощь на учебники получат сироты — решение Кабмина
Помощь на учебники получат сироты — решение Кабминаhttps://racurs.ua/n156174-pomosch-na-uchebniki-poluchat-siroty-reshenie-kabmina.htmlРакурс
Новую помощь детям-сиротам установил Кабинет министров Украины постановлением от 9 июня 2021 года № 587.
На получение этого вида помощи смогут рассчитывать:
дети-сироты,
дети, лишенные родительского попечительства,
ученики и студенты, которые в период обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей.
Помощь будет выплачиваться для приобретения учебной литературы, а ее размер составит не менее трех месячных социальных стипендий, которые назначены детям-сиротам.
Выплаты будут осуществляться ежегодно до окончания обучения.
Деньги дети будут получать в течение 30 дней после начала учебного года.
Реализовываться нововведение будет за счет средств, предусмотренных для образовательных учреждений в местных бюджетах.
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