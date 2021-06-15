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Ракурс
Два нових острова “выросли” на границе с Румынией

Два нових острова «выросли» на границе с Румынией (ФОТО)

15 июн 2021, 17:33
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Два нових острова «выросли» на реке Дунай, вдоль участка которой проходит граница Украины и Румынии. Об этом сообщила пресс-служба Госгидрографии.

Острова обнаружили в районе 76−78 км устья реки Дунай. Новые наделы суши находятся со стороны Румынии по отношению к навигационному участку Дуная, где проходит госграница двух государств.

Острова удалось заметить после анализа материалов гидрографических работ, наблюдений на местности и космической съемке.

По мнению специалистов, острова появились из-за естественных русловых процессов, которые существенно влияют на формирование рельефа дна Дуная. Украинские ученые сообщили об образовании новых участков суши пограничников соседней страны. Также информация была предоставлена украинско-румынской комиссии, которая готовит проекты о демаркации границ.


Напомним, в начале 2000-х годов между Украиной и Румынией возник спор из-за украинского острова Змеиный в Черном море, статус которого имеет значение при определении континентального шельфа и исключительной экономической зоны прибрежных стран.

Бухарест пытался доказать, что Змеиный является скалой, однако Суд ООН в 2009 году решил, что это — остров, как и настаивала Украина.

Источник: Ракурс


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