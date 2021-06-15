Два нових острови “виросли” на кордоні з Румунією

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Ракурс

Два нових острови «виросли» на річці Дунай, уздовж ділянки якої проходить кордон України та Румунії. Про це повідомила прес-служба Держгідрографії.

Острови виявили в районі 76−78 км гирла річки Дунай. Нові наділи суші знаходяться з боку Румунії по відношенню до навігаційної ділянки Дунаю, де проходить держкордон двох держав.

Острови вдалося помітити після аналізу матеріалів гідрографічних робіт, спостережень на місцевості і космічної зйомки.

На думку фахівців, острови з’явилися внаслідок природніх руслових процесів, які суттєво впливають на формування рельєфу дна Дунаю. Українські вчені повідомили про утворення нових ділянок суші прикордонників сусідньої країни. Також інформація була надана українсько-румунській комісії, яка готує проекти щодо демаркації кордонів.

Нагадаємо, на початку 2000-х років між Україною та Румунією виник спір через український острів Зміїний в Чорному морі, статус котрого має значення при визначенні континентального шельфу та виключної економічної зони прибережних країн.

Бухарест намагався довести, що Зміїний є скелею, проте Суд ООН у 2009 році вирішив, що це — острів, як і наполягала Україна.