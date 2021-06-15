Справу про загибель 15 пенсіонерів в Харкові передали до суду

Пожежа в нелегальному хоспісі. Фото: Харківська обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n156172-spravu-pro-zagybel-15-pensioneriv-v-harkovi-peredaly-do-sudu.html

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Справу про смертельну пожежу в будинку для літніх людей у Харкові передали о суду.

Харківська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей. Серед обвинувачених — власник домоволодіння, орендар будинку та його дружина — директорка закладу й адміністратор, який координував роботу пансіонату та при цьому не був офіційно працевлаштований. Про це 15 червня повідомив Офіс генерального прокурора.

У прокуратурі нагадали, що 21 січня у Харкові спалахнула пожежа у двоповерховому будинку для людей похилого віку «Золотий час». Загоряння відбулося на другому поверсі. Вогонь поширився на площу близько 100 кв. м. У пожежі загинуло 15 осіб, а дев’ятеро осіб постраждали. За попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало понад 30 літніх осіб (з них четверо осіб — обслуговуючий персонал).

Будинок незаконно використовувався для розміщення людей похилого віку, як геріатричній пансіонат. Її причиною стало порушення вимог пожежної безпеки, як при будівництві, так і при експлуатації будівлі.

Нагадаємо, в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що нелегальний хоспіс опалювався електрообігрівачами. Шляхи евакуації були порушені, на вікнах були встановлені решітки. Під час пожежі люди просто задихнулись.