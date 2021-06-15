Дело о гибели 15 пенсионеров в Харькове передали в суд

Пожар в нелегальном хосписе. Фото: Харьковская областная прокуратура

https://racurs.ua/n156172-delo-o-gibeli-15-pensionerov-v-harkove-peredali-v-sud.html

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Дело о смертельном пожаре в доме престарелых в Харькове передали в суд.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех человек по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшего гибель людей. Среди обвиняемых — владелец домовладения, арендатор дома и его жена — директор заведения и администратор, который координировал работу пансионата и при этом не был официально трудоустроен. Об этом 15 июня сообщил Офис генерального прокурора.

В прокуратуре напомнили, что 21 января в Харькове произошел пожар в двухэтажном доме для людей пожилого возраста «Золотое время». Возгорание произошло на втором этаже. Огонь распространился на площадь около 100 кв. м. В пожаре погибло 15 человек, а девять человек пострадали. По предварительным данным, на момент начала пожара в доме находилось более 30 пожилых человек (из них четыре человека — обслуживающий персонал).

Дом незаконно использовался для размещения людей пожилого возраста, как гериатрической пансионат. Ее причиной стало нарушение требований пожарной безопасности, как при строительстве, так и при эксплуатации здания.

Напомним, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщали, что нелегальный хоспис отапливался электрообогревателями. Пути эвакуации были нарушены, на окнах были установлены решетки. Во время пожара люди просто задохнулись.