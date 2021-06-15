Тупицкий «заседает» в Конституционном суде онлайн — подробностиhttps://racurs.ua/n156171-tupickiy-zasedaet-v-konstitucionnom-sude-onlayn-podrobnosti.htmlРакурс
Александр Тупицкий и Александр Касминин, отстраненные судьи Конституционного суда Украины (КСУ), участвуют в заседании дистанционно.
Также в будущем они планируют принимать онлайн-участие в открытых заседаниях Большой палаты КСУ. Об этом заявил Александр Тупицкий в комментарии «Укринформу».
Я и Касминин участвуем в заседаниях путем дистанционной работы — направляем на электронные адреса судей свои замечания и предложения по делам. Мы их изучаем и таким образом вносим свой вклад в рассмотрение тех или иных дел. Конституционный суд обязан их принимать, рассматривать, голосовать, — рассказал он.
Тупицкий отметил, что таким образом он и Касминин «хотят показать, что суд легитимный, что он разблокирован и работает».
Я очень доволен, что суд сегодня возобновил свою работу. Это свидетельствует о том, что мы стали выше своих амбиций. Суд должен работать, — сказал Тупицкий.
Напомним, ранее мы сообщали, что работу Конституционного суда Украины (КСУ) заблокировали шесть судей. Они требуют вернуть Александра Тупицкого и Александра Касминина, указ о назначении которых судьями КСУ президент Украины Владимир Зеленский отменил в марте.
Источник: «Укринформ»