Тупицкий «заседает» в Конституционном суде онлайн – подробности. Фото: УП

https://racurs.ua/n156171-tupickiy-zasedaet-v-konstitucionnom-sude-onlayn-podrobnosti.html

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Александр Тупицкий и Александр Касминин, отстраненные судьи Конституционного суда Украины (КСУ), участвуют в заседании дистанционно.

Также в будущем они планируют принимать онлайн-участие в открытых заседаниях Большой палаты КСУ. Об этом заявил Александр Тупицкий в комментарии «Укринформу».

Я и Касминин участвуем в заседаниях путем дистанционной работы — направляем на электронные адреса судей свои замечания и предложения по делам. Мы их изучаем и таким образом вносим свой вклад в рассмотрение тех или иных дел. Конституционный суд обязан их принимать, рассматривать, голосовать, — рассказал он.

Тупицкий отметил, что таким образом он и Касминин «хотят показать, что суд легитимный, что он разблокирован и работает».

Я очень доволен, что суд сегодня возобновил свою работу. Это свидетельствует о том, что мы стали выше своих амбиций. Суд должен работать, — сказал Тупицкий.



Напомним, ранее мы сообщали, что работу Конституционного суда Украины (КСУ) заблокировали шесть судей. Они требуют вернуть Александра Тупицкого и Александра Касминина, указ о назначении которых судьями КСУ президент Украины Владимир Зеленский отменил в марте.

Источник: «Укринформ»