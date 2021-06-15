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Ребенок утонул в выгребной яме на Киевщине, фото: Полиция Киевской области
Трагедия на Киевщине — дети упали в выгребную яму (ФОТО)https://racurs.ua/n156170-tragediya-na-kievschine-deti-upali-v-vygrebnuu-yamu-foto.htmlРакурс
На Киевщине 10-летняя девочка и четырехлетний мальчик упали в яму уличного туалета. В результате девочка умерла, а мальчика в бессознательном состоянии госпитализировали в реанимацию.
Инцидент произошел в селе Кийлов Бориспольского района. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Отчемается, что дети из семьи ромов гуляли вблизи бывшей базы отдыха и попросились у охранника в туалет.
«Мужчина пустил малышей в уличный туалет. Мальчик провалился в сантехническое отверстие, а сестра пыталась его спасли, однако также попала в яму», — отмечают в полиции.
Крики детей услышал охранник. Вместе с еще одним свидетелем инцидента он вытащил детей, которые уже были без сознания. Скорая, прибывшая по вызову, констатировала смерть девочки. Мальчика доставили в реанимацию местной больницы.
По информации полиции, семья этих детей три дня назад прибыла в это село из Ужгорода и заселилась в доме соседней базы отдыха. В состав семьи входят две сестры с мужьями и восемь детей разного возраста.
Напомним, в августе 2020 года три человека погибли в выгребной яме на Киевщине.
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