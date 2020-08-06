Три человека погибли в выгребной яме на Киевщине. Фото:

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Ракурс

Чистка канализации в Киевской области закончилась гибелью трех человек.

ЧП произошло вечером 5 августа. В 21.47 спасатели получили информацию о том, что в выгребную канализационную яму в селе Пятигоры по ул. Школьной упал человек. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили, что в канализации находились четыре человека. Об этом 6 августа сообщила пресс-служба областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Бойцы ГСЧС достали из ямы людей, но три человека погибли. Четвертого, 31-летнего мужчину, госпитализировали с предварительным диагнозом отравление неизвестным веществом.

Впоследствии выяснилось, что мужчина чистил канализационную яму, но ему стало плохо. Хозяин позвал на помощь жену, которая спустилась к нему и тоже попала в ловушку. Пытаясь поднять мужчину и женщину, в яму попали зять и соседский паренек. От отравления неизвестным веществом все потеряли сознание.

Напомним, 27 июля в Харькове на очистных сооружениях погибли четыре коммунальщика предприятия «Харьковкоммуночиствод». Среди погибших — три мужчины и женщина.