Троє осіб загинули у вигрібній ямі на Київщині. Фото:

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Чистка каналізації у Київській області закінчилася загибеллю трьох осіб.

Надзвичайна подія сталася ввечері 5 серпня. О 21.47 рятувальники отримали інформацію про те, що у вигрібну каналізаційну яму в селі П’ятигори по вул. Шкільній впала людина. Рятувальники, які прибули на місце події, виявили, що у каналізації перебувало четверо осіб. Про це 6 серпня повідомила прес-служба обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Бійці ДСНС дістали з ями людей, але троє осіб загинули. Четвертого, 31-річного чоловіка, госпіталізували з попереднім діагнозом отруєння невідомою речовиною.

Згодом з’ясувалося, що чоловік чистив каналізаційну яму, але йому стало зле. Господар покликав на допомогу дружину, яка спустилася до нього й теж потрапила в пастку. Намагаючись витягти чоловіка і жінку, до ями втрапили зять та сусідський хлопчина. Від отруєння невідомою речовиною всі втратили свідомість.

Нагадаємо, 27 липня у Харкові на очисних спорудах загинуло четверо комунальників підприємства «Харківкомуночиствод». Серед загиблих — троє чоловіків та жінка.