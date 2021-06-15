Тищенко. Фото: Страна

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Николай Тищенко, нардеп от «Слуги народа», утверждает, что на Закарпатье готовится якобы «переворот» против президентской партии.

Соответствующую переписку во время заседания Верховной Рады удалось зафиксировать корреспонденту издания «Буквы».

Тищенко общался с коллегой по фракции Михаилом Лабой. Именно он сообщил Тищенко, что на Закарпатье якобы «готовят переворот против «СН».

Готовят переворот против «СН» в Закарпатье. Некрасиво. И к тому же с кем???, — написал Лаба.

В ответ Тищенко посоветовал коллеге написать в общем чате об этом. Впоследствии Тищенко сам решил сообщить о «перевороте» в чате под названием «Чисто замы».

Лунченко готовит с Порошенко переворот в Закарпатье, — утверждал Тищенко.



Стоит отметить, что нардеп имел в виду лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко и нардепа от депутатской группы «Доверие» Валерия Лунченко. Как известно, нардеп «слуга» Николай Тищенко является главой партийной областной организации «Слуги народа» на Закарпатье.











Напомним, ранее мы сообщали, что Николай Тищенко снова оказался в центре скандала. Во время поездки в Ужгород парламентарий устроил разборки с местными таможенниками. Нардеп заставлял в. о. главы местной таможни Николая Пожо комплиментарно говорить о жителях Венгрии.

Источник: Буквы