Каким препаратом будут вакцинировать нардепов, назвали в Раде

https://racurs.ua/n156168-kakim-preparatom-budut-vakcinirovat-nardepov-nazvali-v-rade.html

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Вакцинация от коронавируса народных депутатов будет осуществляться в здании Верховной Рады. 15 июня стало известно, каким препаратом иммунопрофилактики будут делать прививки парламентариям.

По словам нардепа от «Голоса» Галины Васильченко, депутатов зовут на массовую вакцинацию препаратом американского производства Pfizer 15−18 июня.

Присылали приглашение в фракционные чаты, было письмо (от Аппарата ВР — ред.). И, мне кажется, что сегодня пришло сообщение в комитетский чат… Нам сообщили, что можно записываться. И можно подавать себя и своих помощников, которые работают не на общественных началах, а по договору, — рассказала парламентарий, пишет УНИАН.

Кроме этого, политтехнолог Тарас Березовец обнародовал текст приглашения на вакцинацию, который получили нардепы.

Напомним, вакцина от COVID-19 Pfizer была разработана немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Ее эффективность составляет 95%. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы с интервалом в 21−28 дней.