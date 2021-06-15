Яким препаратом вакцинуватимуть нардепів, назвали у Раді

https://racurs.ua/ua/n156168-yakym-preparatom-vakcynuvatymut-nardepiv-nazvaly-u-radi.html

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Вакцинація від коронавірусу народних депутатів здійснюватиметься у будівлі Верховної Ради. 15 червня стало відомо, яким препаратом імунопрофілактики робитимуть щеплення парламентарям.

За словами нардепа від «Голосу» Галини Васильченко, депутатів кличуть на масову вакцинацію препаратом американського виробництва Pfizer 15−18 червня.

Надсилали запрошення у фракційні чати, був лист (від Апарату ВР — ред.). І, мені здається, що сьогодні прийшло повідомлення у комітетський чат… Нам повідомили, що можна записуватися. І можна подавати себе і своїх помічників, які працюють не на громадських засадах, а які працюють за строковим договором, — розповіла парламентар УНІАН.

Окрім цього, політтехнолог Тарас Березовець оприлюднив текст запрошення на вакцинацію, який отримали нардепи.

Нагадаємо, вакцина від COVID-19 Pfizer була розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Її ефективність становить 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 21−28 днів.