Зеленський запросив журналістку до батьків. Фото: CBS News

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Володимир Зеленський, президент України, запросив журналістів американського телеканалу CBS News на сніданок до своїх батьків у Кривий Ріг.

Пригощав заокеанських гостей глава держави на крихітній кухні, де заледве гостям вистачило місця. На столі стояли тарілки з салом, житнім хлібом, сашимі з лосося та домашнє печиво. Також гостей пригощали бренді. Сніданок із журналістами в Кривому Розі відбувся під час останньої поїздки Зеленського на Донбас. Про це йдеться в репортажі, опублікованому на сайті телеканалу.

За столом сидів і глава Офісу президента Андрій Єрмак. Журналістка пише в репортажі, що вона не очікувала неформального сніданку на цій маленькій радянській кухні.

Зазначається, що чинний український президент «виріс у російськомовній родині в епоху, коли Україна була в СРСР», а частину дитинства провів у монгольському місті Ерденет «на околиці Радянської імперії», тому що його батька Олександра, професора обчислювальної техніки, відправили туди викладати.

Нагадаємо, восени 2020 року президент України Володимир Зеленський опублікував фото з своїми батьками. Глава держави 26 листопада відвідав Кривий Ріг та заїхав до них у гості. Разом з татом та мамою він повечеряв.

Джерело: CBS News