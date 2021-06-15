Олігархам обіцяють спеціальний суд в «Слузі народу». Фото: sud.ua

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Закон про олігархів в Україні може передбачати створення спеціального суду. Він розглядатиме справи, пов’язані зі зловживанням монопольним становищем.

Ми розуміємо, що будь-яка хвороба не завершується хірургічним втручанням або поверхневою терапією. Потрібен, зокрема, і вихід з хвороби. Цьому будуть присвячені законопроекти, про які ми зараз говоримо, — заявив очільник комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін.

За його словами, закон потрібно не тільки прийняти, а й запровадити відповідні зміни, «щоб через десять років сказати, що в Україні немає олігархів».

Що передбачає цей пакет? Ми розуміємо, що це, безумовно, вдосконалення антимонопольного законодавства. Адже саме антимонопольними законами США сто років тому побороли подібні проблеми. Але у нас немає ста років, — зазначив Костін.

Також він сказав, що результати багатьох справ щодо зловживання монопольним становищем, які розглядаються судами, не задовольняють ні суспільство, ні державу.

Тому один з інструментів — це передача розгляду таких справ іншій судовій установі. Такий варіант зараз обговорюється. Йдеться про судову установу, яка буде спеціалізуватися у цій категорії справ. Оскільки іноді дуже дивно, маючи висновок Антимонопольного комітету та штраф на кілька мільярдів гривень, отримати якесь рішення суду про штраф, який в тисячі разів може відрізнятися від штрафу, встановленого антимонопольними органами, — сказав очільник комітету з питань правової політики.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що окрім закону про олігархів влада готує низку інших законодавчих ініціатив, зокрема щодо медіа та антимонопольних прав.