Келпі. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n156165-sobaku-prodaly-za-rekordnu-sumu-v-avstraliyi-foto.html

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Собаку продали за рекордну суму в Австралії — фермери Девід і Сара Лі зі штату Вікторія продали свою пастушу собаку породи келпі на аукціоні за 35,2 тис. австралійських доларів (майже 730 тис. грн).

Дворічний пес на прізвисько Юлука Гувер став найдорожчою собакою, проданою в Австралії. Про це повідомляє BBC.

За словами господарів, їхній пес Гувер — абсолютно особлива тварина, яка «справді розуміє, що відбувається», хіба що не розмовляє.

У нього чудовий характер і свій особливий підхід до роботи — пес однаково добре працює як із великою рогатою худобою, так і з вівцями, — розповідають колишні власники.

Вони заявили, що хороші вівчарські собаки зараз зросли в ціні, оскільки через пандемію та обмеження на вʼїзд у країну на австралійських фермах відчувається нестача працівників.







Попередній національний рекорд ціни встановили у 2019 році — 25 тис. доларів, а абсолютний світовий рекорд — 37 тис. доларів — встановив собака, якого продали у Великій Британії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчені з Гельсінського університету провели дослідження за участю близько 9 тис. домашніх собак, серед яких були представники понад 20 порід. Експеримент показав, які аспекти характеру тварин впливають на прояви агресивної поведінки щодо людей.

Джерело: BBC