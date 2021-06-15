В окремих регіонах України очікується град

https://racurs.ua/ua/n156164-grozy-grad-ta-shkvaly-pogoda-v-ukrayini-na-16-chervnya-karta.html

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Погода в Україні 16 червня формуватиметься під впливом двох погодних явищ — антициклону з північного заходу та циклону над Чорним морем. Тому очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

У південних і центральних областях — подекуди значні дощі, в окремих районах — град та шквали 15−20 м/с. Лише у більшості західних областей переважно без опадів (тільки вдень подекуди невеликі короткочасні дощі). Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме +13…+18° (у західних областях — +9…+14°), вдень — +23…28° (у південній частині — +20…+25°).

Погода в Києві 16 червня передбачає дощі вдень та вночі, можливі грози. Температура повітря вночі становитиме +16…+18°, вдень — +26…+28°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Львові буде без опадів вночі та з дощем вдень, можливі грози. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +10…+ 12°, вдень — піднімуться до +23…+25°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде з дощами вдень та вночі, можливі грози. Термометри вночі покажуть +16…+18°, вдень — +20…+22°. Вітер східний, 7−12 м/с.

Погода у Дніпрі також буде з дощами вдень та вночі, можливі грози. Вночі температура повітря становитиме +16…+18°, вдень — +24…+26°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода у Харкові 16 червня буде з дощами вдень та вночі, можливі грози. Синоптики прогнозують температуру повітря +15…+17° вночі та +25…+27° вдень. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті буде без опадів вночі та з дощем вдень, можливі грози. Очікується температура повітря +10…+12° вночі та +25…+27° вдень. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 16 червня буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.