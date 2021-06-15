В отдельных регионах Украины ожидается град

https://racurs.ua/n156164-grozy-grad-i-shkvaly-pogoda-v-ukraine-na-16-iunya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 16 июня будет формироваться под влиянием двух погодных явлений — антициклона с северо-запада и циклона над Черным морем. Поэтому ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

В южных и центральных областях — местами значительные дожди, в отдельных районах — град и шквалы 15−20 м/с. Только в большинстве западных областей преимущественно без осадков (только днем местами небольшие кратковременные дожди). Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит +13…+18° (в западных областях — +9…+14°), днем — +23…28° (в южной части — +20…+25°).

Погода в Киеве 16 июня предусматривает дожди днем и ночью, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +16…+18°, днем — 26…+28°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода во Львове будет без осадков ночью и с дождем днем, возможны грозы. Столбики термометров ночью опустятся до +10…+12°, днем — поднимутся до +23…+25°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Одессе будет с дождями днем ​​и ночью, возможны грозы. Термометры ночью покажут +16…+18°, днем — +20…+22°. Ветер восточный, 7−12 м/с.

Погода в Днепре также будет с дождями днем ​​и ночью, возможны грозы. Ночью температура воздуха

составит +16…+18°, днем — +24…+26°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове 16 июня будет с дождями днем ​​и ночью, возможны грозы. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +15…+17° ночью и +25…+27° днем. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье будет без осадков ночью и с дождем днем, возможны грозы. Ожидается температура воздуха +10…12° ночью и +25…+27° днем. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 16 июня будет достаточно неспокойной, в течение суток ожидаются возмущения.