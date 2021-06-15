Зеленский пугает американцев войной в их домах. Фото: president.gov.ua

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Ракурс

Война с Россией может прийти в дома жителей США, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Эксперты считают, что российские хакеры используют Украину как испытательный полигон, в частности, для атаки на ее энергосистему, чтобы затем применить подобную тактику в США. Прокомментировать это попросили президента Владимира Зеленского во время его последней поездки на Донбасс. Тот заявил, что, если не дать отпор российской экспансии, война с РФ «завтра будет в домах» рядовых американцев. Об этом говорится в репортаже CBS News.

За несколько дней до саммита президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина, во время которого Украина будет занимать одно из первых мест в повестке дня, мы спросили у Зеленского, почему простых американцев должен волновать конфликт в его стране, которая расположена за тысячи миль от их собственной. Она может быть завтра в их домах, — пишут журналисты.

Авторы репортажа отмечают, когда весной Москва стянула к украинским границам десятки тысяч военнослужащих, то кое-кто воспринял это не только за попытку напугать Украину, но и ее заокеанских союзников.

Журналисты пишут, что президент Зеленский считает, что президент РФ Путин имеет неоимперские амбиции в отношении России, чтобы снова контролировать своих соседей.

Напомним, президент США Джо Байден накануне встречи с президентом страны-агрессора РФ назвал Владимира Путина автократом. Также он заявил, что Россия слабее, чем кажется.

Источник: CBS News