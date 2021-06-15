Джо Байден, фото: «Коммерсантъ»

https://racurs.ua/n156125-bayden-nazval-putina-dostoynym-sopernikom-i-otkazalsya-ot-brifinga-s-nim.html

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Джо Байден, президент США, за два дня до запланированной на 16 июня встречи с президентом РФ в Женеве назвал Владимира Путина «достойным противником».

Об этом сообщает американское издание Politico.

Я встречался с ним. Он умный. Он жесткий, — заявил Байден. — И я увидел, что он, как говорили, когда я играл в мяч, — достойный противник.

В то же время Байден подтвердил ранее сказанные им слова о том, что Путин — убийца.

Когда мне этот вопрос задали в эфире, я ответил на него честно. Я не думаю, что это имеет большое значение с точки зрения встречи, которую мы должны провести, — отметил президент США.

По информации американского издания Axios, Байден, готовясь к саммиту с Путиным, собрал группу экспертов и они рекомендовали ему отказаться от совместной пресс-конференции с президентом РФ в Женеве.

Группа призвала Байдена не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным и не давать ему возможность попробовать отодвинуть на второй план личные переговоры новыми публичными предложениями, — отмечает издание.



Издание подчеркивает, что проведение этой встречи показывает, насколько Байден хочет быть хорошо подготовленным, опираясь на опыт чиновников, которые из первых уст знают тактику и хитрости бывшего полковника спецслужб Путина.

Напомним, Байден недавно рассказал, почему отказался от совместной пресс-конференции с Путиным после саммита в Женеве.