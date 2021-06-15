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Ракурс
Виктор Медведчук. Фото: УП

Медведчук отправил в ЕСПЧ жалобу на Украину, она весит более 1 кг (ФОТО)

15 июн 2021, 10:21
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Виктор Медведчук, народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» и подозреваемый в госизмене, пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на украинскую власть.

Он обвинил действующие власти в политической мотивированности его дела, а также в грубом нарушение права на справедливый суд. Об этом сообщает соратник Медведчука и нардеп Ренат Кузьмин на своем сайте.


Медведчук в своей жалобе отмечает, что власти также нарушили его право на свободу и личную неприкосновенность. По мнению соратника Медведчука, «дело может быть рассмотрено в приоритетном порядке, а значит, решение долго ждать не придется».

К своему сообщению Кузьмин добавил фото формуляра заявления в ЕСПЧ и квитанцию за отправленную в Страсбург корреспонденцию. Судя по квитанции, жалоба нардепа весит больше килограмма.

Квитанция. Фото: сайт Рената Кузьмина
Жалоба. Фото: сайт Рената Кузьмина

Напомним, ранее мы сообщали, что 1 мая народным депутатам от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тарасу Козаку объявили о подозрении. Их обвиняют в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК). 13 мая суд посадил Медведчука под домашний арест, а 14 мая на него надели электронный браслет. Уже 18 мая адвокаты обжаловали меру пресечения подозреваемому.

Источник: Ракурс


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