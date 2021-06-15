Медведчук. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156123-medvedchuk-vidpravyv-u-iespl-skargu-na-ukrayinu-vona-vajyt-bilshe-1-kg-foto.html

Ракурс

Віктор Медведчук, народний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» та підозрюваний у держзраді, поскаржився в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) на українську владу.

Він звинуватив чинну владу в політичній вмотивованості його справи, а також у грубому порушені права на справедливий суд. Про це повідомляє соратник Медведчука та нардеп Ренат Кузьмін на своєму сайті.

Медведчук у своїй скарзі зауважує, що влада також порушила його право на свободу та особисту недоторканість. Натомість на думку соратника Медведчука, «справа може бути розглянута в пріоритетному порядку, а значить, рішення довго чекати не доведеться».

До свого повідомлення Кузьмін додав фото формуляра заяви до ЄСПЛ і квитанцію за відправлену в Страсбург кореспонденцію. Судячи з квитанції, скарга нардепа важить понад 1 кг.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 1 травня народним депутатам від ОПЗЖ Віктору Медведчуку й Тарасу Козаку оголосили про підозру. Їх звинувачують у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 ККУ). 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний браслет. Уже 18 травня адвокати оскаржили запобіжний захід підозрюваному.