Вірастюк склав присягу — важковаговиків у Раді побільшало, фото — Ракурс

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Василь Вірастюк, колишня зірка спорту і найсильніша людина світу, а нині політик партії «Слуга народу», 16 червня скалав присягу народного депутата України і почав виконувати обов’язки.

Процедура відбулася на початку пленарного засідання Ради, повідомляється у трансляції з парламенту. Частина депутатів вигукували Вірастюку «ганьба!», а представники СН піднялися з робочих місць та аплодували новому колезі.

На початку червня Вірастюка ще раз визнали переможцем на довиборах в окрузі № 87, що на його рідному Прикарпатті. ЦВК вдруге зафіксувала йог оперемогу і видала тимчасове посвідчення нардепа.

У Раді сьогодні поставили крапку в епопеї з виборами, яка тривала більше трьох місяців.

Центрвиборчком повторно визнав Вірастюка переможцем голосування в окрузі № 87 тільки після розгляду у Великій палаті Верховного суду його апеляційних скарг на рішення касаційного адміністративного суду від 23 травня. Тоді у Верховному суді ухвалили вважати протиправними дії ЦВК, яка 19 травня встановила результатів виборів на Івано-Франківщині.

Вибори в цьому окрузі відбулися наприкінці березня, вони супроводжувалися скандалами, адже головні опоненти — Вірастюк та кандидат від парті «За майбутнє" Олександр Шевченко — заявляли про маніпуляції та підкуп.

22 квітня Вірастюка визнали офіційним переможцем, 19 травня ЦВК склала протокол за підсумками довиборів, але Верховний суд його скасував. ЦВК подала апеляцію, яку 5 червня задовольнила Велика палата ВСУ.