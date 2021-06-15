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Вірастюк склав присягу — важковаговиків у Раді побільшало, фото — Ракурс
Вірастюк склав присягу під вигуки «ганьба» — важковаговиків у Раді побільшалоhttps://racurs.ua/ua/n156116-virastuk-sklav-prysyagu-vajkovagovykiv-u-radi-pobilshalo.htmlРакурс
Василь Вірастюк, колишня зірка спорту і найсильніша людина світу, а нині політик партії «Слуга народу», 16 червня скалав присягу народного депутата України і почав виконувати обов’язки.
Процедура відбулася на початку пленарного засідання Ради, повідомляється у трансляції з парламенту. Частина депутатів вигукували Вірастюку «ганьба!», а представники СН піднялися з робочих місць та аплодували новому колезі.
На початку червня Вірастюка ще раз визнали переможцем на довиборах в окрузі № 87, що на його рідному Прикарпатті. ЦВК вдруге зафіксувала йог оперемогу і видала тимчасове посвідчення нардепа.
У Раді сьогодні поставили крапку в епопеї з виборами, яка тривала більше трьох місяців.
Центрвиборчком повторно визнав Вірастюка переможцем голосування в окрузі № 87 тільки після розгляду у Великій палаті Верховного суду його апеляційних скарг на рішення касаційного адміністративного суду від 23 травня. Тоді у Верховному суді ухвалили вважати протиправними дії ЦВК, яка 19 травня встановила результатів виборів на Івано-Франківщині.
Вибори в цьому окрузі відбулися наприкінці березня, вони супроводжувалися скандалами, адже головні опоненти — Вірастюк та кандидат від парті «За майбутнє" Олександр Шевченко — заявляли про маніпуляції та підкуп.
22 квітня Вірастюка визнали офіційним переможцем, 19 травня ЦВК склала протокол за підсумками довиборів, але Верховний суд його скасував. ЦВК подала апеляцію, яку 5 червня задовольнила Велика палата ВСУ.
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