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Ракурс
Рада займеться амністією капіталів і почує присягу Вірастюка, фото — Ян Доброносов

Рада займеться амністією капіталів і почує присягу Вірастюка (ТРАНСЛЯЦІЯ)

15 чер 2021, 09:57
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Верховна Рада 15 червня збереться на пленарне засідання. На його початку присягу складе новообраний нардеп Василь Вірастюк.

Рада працюватиме до обіду, в залі планують завершити розгляд поправок до основного проекту про податкову амністію (амністію капіталів, № 5153) та розглянуть похідні від нього проекти змін до Бюджетного та Кримінального кодексів (№ 5154 та № 5156).


Депутати мають намір також врегулювати питання заборгованості виробників теплової енергії, надавачів послуг тепло- та водопостачання за природний газ (№ 3805-д) і розглянути декілька законопроектів, необхідних для завершення реформи кадрового забезпечення прокуратури (№ 5157 та № 5158).

Джерело: Ракурс


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