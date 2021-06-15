Коронавірус в Україні — нових випадків удвічі побільшало (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n156121-koronavirus-v-ukrayini-novyh-vypadkiv-udvichi-pobilshalo-infografika.htmlРакурс
Статистика захворюваності на коронавірус в Україні знову демонструє зростання після вихідних. За минулу добу, 14 червня, було зафіксовано ще 1 тис. 14 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що удвічі більше, ніж за добу до цього, коли виявили 420 хворих.
Серед нових випадків COVID-19 — 43 дитини та 51 медпрацівник. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.
Найбільше нових випадків захворювання за добу виявили в таких регіонах України:
- Києві — 243;
- Дніпропетровській області — 82;
- Донецькій області — 61;
- Харківській області — 60;
- Хмельницькій області — 60.
За добу госпіталізували 401 хворого. Наразі в Україні на COVID-19 офіційно хворіють 37 тис. 47 осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу пандемії коронавірусу.
Померли за добу 77 хворих, одужали — 5 тис. 511 пацієнтів.
За добу здійснено 54 тис. 732 тестування на коронавірус.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіло 2 млн 224 тис. 992 особи;
- одужали 2 млн 136 тис. 176 пацієнтів;
- померли 51 тис. 769 хворих.
Нагадаємо, учені назвали особливі симптоми «індійського» штаму коронавірусу, який зараз активно поширюється світом.