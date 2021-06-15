В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n156121-koronavirus-v-ukrayini-novyh-vypadkiv-udvichi-pobilshalo-infografika.html

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Статистика захворюваності на коронавірус в Україні знову демонструє зростання після вихідних. За минулу добу, 14 червня, було зафіксовано ще 1 тис. 14 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що удвічі більше, ніж за добу до цього, коли виявили 420 хворих.

Серед нових випадків COVID-19 — 43 дитини та 51 медпрацівник. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільше нових випадків захворювання за добу виявили в таких регіонах України:

Києві — 243;

Дніпропетровській області — 82;

Донецькій області — 61;

Харківській області — 60;

Хмельницькій області — 60.

За добу госпіталізували 401 хворого. Наразі в Україні на COVID-19 офіційно хворіють 37 тис. 47 осіб. Про це свідчать дані сервісу РНБО з моніторингу пандемії коронавірусу.

Померли за добу 77 хворих, одужали — 5 тис. 511 пацієнтів.

За добу здійснено 54 тис. 732 тестування на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіло 2 млн 224 тис. 992 особи;

одужали 2 млн 136 тис. 176 пацієнтів;

померли 51 тис. 769 хворих.

Нагадаємо, учені назвали особливі симптоми «індійського» штаму коронавірусу, який зараз активно поширюється світом.