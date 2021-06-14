Особливі симптоми «індійського» штаму назвали вчені

Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n156112-osoblyvi-symptomy-indiyskogo-shtamu-nazvaly-vcheni.html

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Коронавірус у світі продовжує ширитися, попри те, що вакцинація в більшості країн наростила темпи.

Особливі симптоми «індійського» штаму коронавірусу, хвиля якого може прийти до України вже восени, назвали вчені. Про це повідомляє BBC.

Дослідники ZOE COVID Symptom Study встановили, що дельта-варіант коронавірусу («індійський штам») викликає дещо відмінні від інших варіантів вірусу симптоми. Так, якщо інші мутації вірусу могли провокувати кашель, лихоманку та втрату відчуття смаку та запаху, то «індійський» коронавірус провокує менш виражені симптоми, які нагадують «легку застуду» — нежить, головний біль та біль у горлі.

Через менш виражені симптоми інфіковані часто не почуваються хворими, не роблять тестів та наражають на небезпеку оточуючих.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні ще не поборений — головний санітарний лікар Ігор Кузін вважає, що українцям навряд вдасться уникнути четвертої хвилі епідемії коронавірусу восени.

Джерело: BBC