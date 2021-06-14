Особые симптомы «индийского» штамма назвали ученые

Коронавирус. Фото: IStock

https://racurs.ua/n156112-osobye-simptomy-indiyskogo-shtamma-nazvali-uchenye.html

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Коронавирус в мире продолжает распространяться, несмотря на то, что вакцинация в большинстве стран набрала темпы.

Особые симптомы «индийского» штамма коронавируса, волна которого может прийти в Украину уже осенью, назвали ученые. Об этом сообщает BBC.

Исследователи ZOE COVID Symptom Study установили, что дельта-вариант коронавируса («индийский штамм») вызывает несколько отличные от других вариантов вируса симптомы.

Так, если другие мутации вируса могли провоцировать кашель, лихорадку и потерю ощущения вкуса и запаха, то «индийский» коронавирус вызывает менее выраженные симптомы, напоминающие легкую простуду" — насморк, головную боль и боль в горле.

Из-за менее выраженных симптомов инфицированные часто не чувствуют себя больными, не делают тестов и подвергают опасности окружающих.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине еще не побежден — главный санитарный врач Игорь Кузин считает, что украинцам вряд ли удастся избежать четвертой волны эпидемии коронавируса осенью.

Источник: BBC