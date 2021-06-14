Заядлого «гонщика» поймали в Николаеве. Фото: пресс-служба полиции

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ДТП сегодня спровоцировал водитель в Николаеве. Мужчина вызвал сразу 18 аварийных ситуаций за сутки и пытался скрыться от полиции — сначала на автомобиле, а потом пешком.

Показать права и пройти тест на наркотики «гонщик» отказался. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Николаевской области.



Информация о неадекватных действиях на дороге водителя начали поступать патрульным примерно в 13.00. Заявители объясняли, что водитель на большой скорости едет по улицам города и сталкивается с другими авто. Патрульные зафиксировали автомобиль нарушителя на проспекте Богоявленском. Водитель на требование остановиться не реагировал, поэтому полиция начала преследование.

Остановить «гонщика» удалось только заблокировав его авто в селе Галициново, что в пригороде Николаева. После остановки водитель выскочил из машины и начал убегать. Но попытка не удалась — беглеца задержали.

Нарушителем оказался 36-летний житель соседней области. Свое поведение мужчина объяснить не смог, а тест на наркотики проходить отказался, хотя имел явные признаки наркотического опьянения.

На водителя составили 18 протоколов по ст. 124 (нарушение ПДД, повлекшее ДТП), 18 протоколов по ст. 122−4 (оставление места ДТП), протокол по ч. 1 ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения). Также ему выписали протокол по ст. 122−2 (невыполнение требования об остановке) и постановление по ч. 1 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявили для проверки удостоверения водителя соответствующей категории) КоАП. Его дальнейшую судьбу будет решать суд.

Напомним, ранее мы сообщали, что автомобиль-двойник попал на камеры автофиксации нарушений ПДД во Львове. Зафиксировали Range Rover «двойника-нарушителя», водитель которого имел такие же номера авто, как и у жительницы Киева. Женщина получила штраф за нарушение правил дорожного движения во Львове, хотя ее авто находилось в столице.